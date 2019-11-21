В МИД Китая пообещали предпринять ответные меры после одобрения Конгрессом США законопроекта о ситуации в Гонконге

Пекин намерен дать ответ Вашингтону после того, как Конгресс США одобрил законопроект о ситуации в Гонконге, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Если США настроены на то, чтобы действовать в одностороннем порядке, то Китай предпримем эффективные меры, чтобы дать решительный отпор", - цитируют западные СМИ его заявления с брифинга.

В то же время он не уточнил, о каких именно ответных мерах может идти речь.

"Мы решительным образом осуждаем принятие связанных с Гонконгом законопроектов и категорически выступаем против этого", - отметил он, призвав США воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая и Гонконга.

СМИ напоминают, что ранее обе палаты Конгресса США одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". При этом в Белом доме не грозились применить право вето против этого законопроекта.

В проекте содержится требование к президенту США каждый год давать оценку особому статусу, предоставленному Вашингтоном в торговле с китайским специальным административным районом Гонконг. Также законопроект грозит отозвать этот статус у Гонконга в случае нарушения Пекином прав этого района.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.