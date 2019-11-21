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США и Китай находятся на грани затяжной "торговой войны" - эксперт

Проблемы в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином могут перерасти в конфликт, который примет характер длительной "торговой войны", считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков.

"Вашингтону и Пекину предстоит продолжительное противостояние, которое может продлиться лет 40-50. Разговоры об этом связаны, прежде всего, с тем, что в сентябре президент Трамп заявил, что эта сделка вот-вот состоится. Более того, тогда он утверждал, что Китай будет закупать сельскохозяйственную продукцию из США на сумму от 40 до 50 млрд. долларов. Тогда же были названы первые сроки возможного подписания такой сделки. Президент США утверждал, что она будет подписана на саммите АТЭС в Сантьяго, который намечался на 16 ноября", - сказал в четверг Холодков, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

"Но время идёт - и ни слова о сделке. Теперь известно, что саммит не состоялся, но ведь сделка могла быть подписана на территории Соединённых Штатов, Китая или другой страны. Более того, Трамп начал делать заявления, что может вновь резко повысить пошлины на китайские товары", - отмечает эксперт РИСИ.

По его оценке, на данный момент ситуация развивается в сторону дальнейшего обострения разногласий по торговым вопросам.

"Очевидно, на торговых переговорах вновь возникли трудности. Связаны они с несогласием сторон по тарифам. Китайцы требуют отмены всех ранее повышенных на китайский импорт тарифов. Американцы с этим не согласны. Проблема и с закупками сельскохозяйственной продукции из США, о которой радостно объявлял Трамп в сентябре. Пекин не хочет брать на себя конкретные обязательства в этом направлении", - сказал Холодков.

Он добавил, что "сейчас в Поднебесной свирепствует африканская чума свиней, 41% поголовья уже пало. А это значит - необходимо пропорциональное сокращение закупок соевых бобов, которыми откармливали животных".

Эксперт РИСИ полагает, что от Пекина не следует ожидать торговых уступок Вашингтону в ущерб сотрудничеству Китая с поставщиками из стран БРИКС. "В лучшие годы КНР импортировала из США сельскохозяйственную продукцию на 29 млрд. долларов. В 2017 году - уже на 19,1 млрд. долларов, в 2018 - на 9,1 млрд. долларов. А за 8 месяцев этого года - 8 млрд долларов. При такой тенденции "импорт той же продукции на 40-50 млрд. долларов" практически невозможен. Не надо забывать и о том, что у китайского бизнеса, кроме американских, есть и другие поставщики. С трудом представляется, что Пекин может внезапно отказаться от сотрудничества с поставщиками из стран-партнёров по БРИКС и переключится на сотрудничество преимущественно с Вашингтоном", - считает аналитик.

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Тэги: США, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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