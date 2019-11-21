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Дальнее зарубежье 21.11.2019 16:20

Без обнародования всех доказательств по делу о крушении МН17 на Украине нельзя делать выводы о виновных - глава МИД Малайзии

Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению на востоке Украины самолета рейса МН17, не считает возможным делать выводы о виновности кого-либо без их изучения, заявил в четверг глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла.

"Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Абдулла подчеркнул, что Малайзия не будет принимать решения о том, чтобы возлагать вину на какую-либо сторону "до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства".

Boeing 777 авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международная совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В МИД РФ тогда заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ и опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее РФ впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, МН17, РАССЛЕДОВАНИЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]