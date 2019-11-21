США выдали нескольким американским поставщикам Huawei лицензии на сотрудничество с компанией

Власти США начали выдавать лицензии некоторым американским поставщикам Huawei Technologies Co., позволив им возобновить продажи своей продукции китайской телекоммуникационной компании.
Министр торговли США Уилбур Росс сказал телеканалу Fox Business Network во вторник, что его ведомство получило около 300 запросов на выдачу лицензий и начало одобрять некоторые из них.
Представитель министерства торговли сказал, что лицензии "дают разрешение на ограниченные и конкретные действия, которые не представляют значительной угрозы национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов в сфере зарубежной политики", пишет The Wall Street Journal.
Чиновники ведомства не уточнили, сколько лицензий было одобрено или отклонено и сколько еще ожидают рассмотрения.
Это второе смягчение ограничений в отношении Huawei на этой неделе.
В понедельник Минторг США продлил разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с Huawei на 90 дней. Росс заявил, что это "позволит операторам продолжать обслуживание клиентов из некоторых самых отдаленных районов Соединенных Штатов". Многие небольшие телекоммуникационные компании в сельской местности США используют оборудование Huawei и другой китайской компании ZTE.
Ранее в этом году Минторг внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий, и ее статус был предметом торговых переговоров между США и Китаем. Huawei из-за санкций потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.
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