Экс-премьер Молдавии Санду хочет попытаться вернуться к власти и поставить страну на европейский путь

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду критически оценила нынешнюю ситуацию в республике и заявила, что еще придет к власти, чтобы "вернуть страну на европейский путь".

Ее слова прозвучали накануне на съезде Европейской народной партии (ЕРР) в Загребе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Партии действия и солидарности, председателем которой является Санду.

"Реформистское и проевропейское правительство было свергнуто неделю назад в результате борьбы за независимого прокурора, а демократия и справедливое управление сделали шаг назад после короткого периода подлинных реформ", - заявила она.

Экс-премьер объяснила это "сопротивлением реформам коррумпированных политиков во главе с президентом Игорем Додоном, который работает над захватом Высшей судебной палаты".

По словам Санду, за минувшие пять месяцев возглавляемое ею правительство "сумело принести свободу в Молдову после нескольких лет пребывания под репрессивным режимом".

"Социалисты и Додон свергли нас. Но у нас в стране уже был авторитарный лидер (олигарх Владимир Плахотнюк - ИФ), которого мы свергли, и сделаем это снова. Отступление является временным. В следующем году у нас будут президентские выборы, на которых мы попытаемся вернуть Молдавию, как сделали это в прошлом", - заявила лидер Партии действия и солидарности, входящей в семью ЕРР.

Санду считает "необходимым, чтобы Молдавия не отступала от пути в ЕС".

"Моя партия, а также другие проевропейские партии в Молдавии, ставят демократию, реформу правосудия и европейскую интеграцию в центр наших политических действий, и мы будем и впредь поддерживать народ РМ в борьбе за лучшую жизнь. При поддержке ЕНП мы вернем Молдову на путь европейских реформ и интеграции", - подчеркнула она.

Правительство Санду было отправлено в отставку на прошлой неделе голосами депутатов от Партии социалистов и Демократической партии. Уже через два дня эти же партии утвердили новый состав правительства во главе с Ионом Кику. Кабинет министров считается "миноритарным", а политическую ответственность за него взяли Партия социалистов и президент Додон.