Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре сократилось на 2%

В Азербайджане в январе-октябре 2019 года произведено стройматериалов на сумму 648,7 млн манатов, что на 3,8% больше показателя января-октября 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента за 10 месяцев составил 2 млн 853,9 тыс. тонн (спад на 2% по сравнению с январем-октябрем 2018 года), строительной извести 37,1 тыс. тонн (рост на 51,1%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – 76,1 тыс. тонн (рост на 24,2%), асфальта – 333,1 тыс. тонн (рост на 36%), строительного кирпича – 353,3 тыс. кубометров (рост на 41,4%), готовой бетонной смеси – 1 млн 524,1 тыс. тонн (рост на 27,8%), обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – 30,92 тыс. тонн (рост на 17,2%).
Спад в отчетный период имел место в производстве строительного гипса – на 71,7%, до 11,9 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 55,4% - до 35,7 тыс. кубометров.
А.Мамедов
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