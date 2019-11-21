Грузоперевозки в Азербайджане в январе-октябре увеличились на 1,5%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-октябре 2019 года составил 191 млн 721,9 тыс. тонн, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 82,5%, на долю госсектора – 17,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,7%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 12 млн 535,8 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 9,1% больше показателя января-октября 2018 года.
Морским транспортом перевезено 4 млн 893,8 тыс. тонн различных грузов (спад на 28,3%), автомобильным транспортом – 125 млн 865 тыс. тонн (рост на 2,9%), воздушным – 159,1 тыс. тонн (спад на 4,4%).
По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 32 млн 424,7 тыс. тонн нефти (спад на 6,4%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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