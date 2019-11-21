Президент Алиев выделил 6 млн манатов на замену кровли в многоквартирных домах в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 6 млн манатов на замену кровельных покрытий 100 многоквартирных домов в городе Сумгайыт.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на официальном сайте главы государства.

Средства будут выделены Исполнительной власти города Сумгайыт из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А.Мамедов