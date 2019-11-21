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Спорт 21.11.2019 16:16

Президент Азербайджана выделил ИВ Сумгайыта 5 млн манатов на реконструкцию стадиона им. Мехти Гусейнзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции стадиона им. Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Согласно распоряжению, исполнительной власти города Сумгайыт из Резервного фонда президента Азербайджана выделены первичные средства в размере 5 млн манатов предусмотренные в госбюджете на 2019 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции стадиона, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, СТАДИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]