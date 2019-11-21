Президент Азербайджана выделил ИВ Сумгайыта 5 млн манатов на реконструкцию стадиона им. Мехти Гусейнзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции стадиона им. Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Согласно распоряжению, исполнительной власти города Сумгайыт из Резервного фонда президента Азербайджана выделены первичные средства в размере 5 млн манатов предусмотренные в госбюджете на 2019 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции стадиона, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков