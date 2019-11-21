Президент Азербайджана выделил ИВ Сумгайыта 5 млн манатов на реконструкцию стадиона им. Мехти Гусейнзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции стадиона им. Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.
Согласно распоряжению, исполнительной власти города Сумгайыт из Резервного фонда президента Азербайджана выделены первичные средства в размере 5 млн манатов предусмотренные в госбюджете на 2019 год.
Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения реконструкции стадиона, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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