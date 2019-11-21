МАГАТЭ призывает Иран прояснить источник происхождения частиц урана на незадекларированном объекте

МАГАТЭ обратилось к властям Ирана с призывом дать объяснение факту обнаружения частиц урана на объекте, информации о котором Тегеран не предоставлял МАГАТЭ, сообщают в четверг западные СМИ.

"Это дело остается нерешенным... крайне важно, чтобы Иран работал с агентством и должным образом урегулировал этот вопрос", - заявил и.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании Совета управляющих агентства.

Он добавил, что на следующей неделе представители МАГАТЭ и иранских властей встретятся в Тегеране для обсуждения проблемы. Однако, отметил Феруцэ, никакой дополнительной информации от Ирана МАГАТЭ так и не получил.

На прошлой неделе из доклада МАГАТЭ стало известно, что на одном из незадекларированных у агентства иранских объектов отмечено присутствие частиц урана. Но в докладе не уточнялось, где именно в Иране расположен объект, хотя указывалось, что речь идет "об уране техногенного происхождения".

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. Так, в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.