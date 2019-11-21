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Регион 21.11.2019 18:45

МАГАТЭ призывает Иран прояснить источник происхождения частиц урана на незадекларированном объекте

МАГАТЭ обратилось к властям Ирана с призывом дать объяснение факту обнаружения частиц урана на объекте, информации о котором Тегеран не предоставлял МАГАТЭ, сообщают в четверг западные СМИ.

"Это дело остается нерешенным... крайне важно, чтобы Иран работал с агентством и должным образом урегулировал этот вопрос", - заявил и.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании Совета управляющих агентства.

Он добавил, что на следующей неделе представители МАГАТЭ и иранских властей встретятся в Тегеране для обсуждения проблемы. Однако, отметил Феруцэ, никакой дополнительной информации от Ирана МАГАТЭ так и не получил.

На прошлой неделе из доклада МАГАТЭ стало известно, что на одном из незадекларированных у агентства иранских объектов отмечено присутствие частиц урана. Но в докладе не уточнялось, где именно в Иране расположен объект, хотя указывалось, что речь идет "об уране техногенного происхождения".

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. Так, в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН, УРАН, ПРОЯСНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]