Новый состав Еврокомиссии рассчитывает начать работу 1 декабря

Европейская комиссия (ЕК) в новом составе рассчитывает приступить к исполнению обязанностей, как было объявлено, 1 декабря, заявил официальный представитель будущей исполнительной коллегии ЕС Эрик Мамер.

"Процесс вступления (новой - ИФ) комиссии в свои права идет должным ходом. Как вы знаете, следующим этапом будет одобрение советом списка комиссаров, за которых проголосует Европарламент. Мы придерживаемся той логики, что комиссия приступит к своим функциям 1 декабря", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как может сказаться на этом процессе отсутствие предложения Лондона по британскому члену ЕК.

Со своей стороны, официальный представитель действующей Еврокомиссии Мина Андреева объявила, что в Брюсселе пока не получили ответа на уведомление ЕК относительно кандидата в еврокомиссары от Лондона. На вопрос, что произойдет, если Лондон не даст ответ на уведомление, контрольный срок которого истечет в полночь 22 ноября, Андреева ответила: "В таком случае мы снова будем говорить об этом в понедельник".

Еврокомиссия объявила 14 ноября, что как хранитель договора о ЕС направила Великобритании письмо с официальным уведомлением о невыполнении ею обязательств по предложению кандидата на пост еврокомиссара от Соединенного Королевства. "У британского правительства есть срок до пятницы, 22 ноября, самое позднее, чтобы представить свою позицию. Такой короткий срок обусловлен тем, что будущая комиссия должна приступить к обязанностям, как можно скорее", - говорилось в коммюнике ЕК.

На два направленных Лондону письма избранного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, напоминающих об обязательствах Лондона, Великобритания дала 13 ноября ответ. Еврокомиссия после анализа этого ответа пришла к выводу, что Соединенное Королевство пренебрегает обязательствами по договору о ЕС.

"В своем письме британские власти утверждают, что по причине предстоящих всеобщих выборов они не в состоянии предложить кандидата на пост еврокомиссара. Еврокомиссия напоминает, что в соответствии с установленным прецедентным правом ЕС государство-член не может ссылаться на положения национального правопорядка для обоснования несоблюдения обязательств по законодательству союза", - отмечалось в сообщении ЕК.

Официальное уведомление о невыполнении страной обязательств по законодательству ЕС - первый этап процедуры о нарушении членом союза европейского права.

Тем временем в повестку предстоящей пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на 27 ноября включено голосование по новой Еврокомиссии.