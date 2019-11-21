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21.11.2019 16:28

Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить на первом этапе 1 млн манатов на работы по проектированию и строительству центра «ASAN Xidmet» в Сумгайыте.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены Резервного фонда президента Азербайджана.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения строительства Центра, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

А.Мамедов

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Тэги: ASAN, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]