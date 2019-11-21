Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить на первом этапе 1 млн манатов на работы по проектированию и строительству центра «ASAN Xidmet» в Сумгайыте.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены Резервного фонда президента Азербайджана.

Министерству экономики Азербайджана поручено для завершения строительства Центра, предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете 2020 года.

А.Мамедов