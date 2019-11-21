Минобразования получит 2 млн манатов на строительство средней школы в Сумгайыте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы №1 на 1,8 тыс. учащихся в городе Сумгайыт.
Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.
Х.Насирзаде
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