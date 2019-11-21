AzerTelecom примет участие на выставке Tуркментел 2019

Компания “AzerTelecom”, магистральный интернет провайдер, соединяющий Азербайджан с международной сетью интернета будет представляться на 12-ой Международной выставке Телекоммуникаций и IT индустрии - “Туркментел 2019”, которая пройдет 27-28 ноября в городе Ашхабад, Туркменистане.
По заявлению главы отдела Корпоративных коммуникаций компании “AzerTelecom”, Алимардан Султанова, основной целью участия компании на выставке является представление различных телекоммуникационных услуг местным и международным участникам выставки в Туркменистане, проведение обмена идеями и опыта с ними, ознакомление с технологическими новинками, а также расширение международных связей компании.
На 12-ой по счету выставке Телекоммуникаций и IT индустрии - “Туркментел 2019” ожидается участие различных компаний с Европейского и Азиатского континентов, а также местных Туркменских ИKT организаций. На выставке будут представлены: коммуникация и связь, цифровые решения для бизнеса, IT услуги, инфраструктура информационных технологий и Дата центры, ERP системы и анализ данных, безопасность, исследования и инновации, а также продукты, услуги и решения в других сферах деятельности.
"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.
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