Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.1978 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.11 1.90 Brent 62.40 1.49

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 21.11.2019 16:50

Прокуратура Баку возбудила уголовное дело по факту пищевого отравления трех студенток БГУ

Прокуратура города Баку возбудила уголовное дело по факту пищевого отравления трех студенток Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает прокуратура.

«Дело возбуждено по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, неосторожность, приведшая к смерти пострадавшего или же к другим тяжелым последствиям). Для определения причин отравления и выявления других возможных причин назначена соответствующая экспертиза», - отмечается в сообщении.

Бакинская прокуратура также сообщает, что в настоящее время с привлечением специалистов Агентства пищевой безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия по определению круга виновных лиц.

Как сообщалось ранее, три студентки с признаками отравления были обнаружены в четверг на территории общежития №2 БГУ.

«В четверг в районе 12:35 из общежития №2 БГУ в службу скорой помощи поступил звонок с подозрением на отравление трех студенток», - сообщала пресс-служба Минздрава.

Врачи скорой помощи, прибыв на место происшествия, обнаружили девушек в бессознательном состоянии, у студенток изо рта шла кровь.

Девушки срочно были доставлены в Клинический медицинский центр. Одна из них скончалась, две другие находятся в критическом состоянии. Возраст студенток составляет 20-22 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОТРАВЛЕНИЕ, СТУДЕНТЫ, ДЕЛО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]