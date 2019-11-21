Прокуратура Баку возбудила уголовное дело по факту пищевого отравления трех студенток БГУ

Прокуратура города Баку возбудила уголовное дело по факту пищевого отравления трех студенток Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает прокуратура.
«Дело возбуждено по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, неосторожность, приведшая к смерти пострадавшего или же к другим тяжелым последствиям). Для определения причин отравления и выявления других возможных причин назначена соответствующая экспертиза», - отмечается в сообщении.
Бакинская прокуратура также сообщает, что в настоящее время с привлечением специалистов Агентства пищевой безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия по определению круга виновных лиц.
Как сообщалось ранее, три студентки с признаками отравления были обнаружены в четверг на территории общежития №2 БГУ.
«В четверг в районе 12:35 из общежития №2 БГУ в службу скорой помощи поступил звонок с подозрением на отравление трех студенток», - сообщала пресс-служба Минздрава.
Врачи скорой помощи, прибыв на место происшествия, обнаружили девушек в бессознательном состоянии, у студенток изо рта шла кровь.
Девушки срочно были доставлены в Клинический медицинский центр. Одна из них скончалась, две другие находятся в критическом состоянии. Возраст студенток составляет 20-22 года.
Б.Рустамбеков
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