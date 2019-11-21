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Регион 21.11.2019 19:11

Россельхознадзор вернул в Турцию 20т томатов с живыми личинками моли

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили крупную партию зараженных турецких томатов, сообщает пресс-служба ведомства.

Почти 20 тонн овощей находились на складе временного хранения "Четыре принципа" в г. Новозыбков Брянской области. Томаты завезены из Турции и следовали в Краснодарский край.

Инспекторы управления обнаружили в импортной продукции живые личинки карантинного вредителя, а экспертиза ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" подтвердила заражение плодов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Povolny).

Овощи возвращены экспортеру.

Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель, распространенный в ряде стран Азии, Африки, Европы и Америки. Помимо томатов, гусеницы насекомого повреждают перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ, ФИТОКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]