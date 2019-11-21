Россельхознадзор вернул в Турцию 20т томатов с живыми личинками моли

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили крупную партию зараженных турецких томатов, сообщает пресс-служба ведомства.
Почти 20 тонн овощей находились на складе временного хранения "Четыре принципа" в г. Новозыбков Брянской области. Томаты завезены из Турции и следовали в Краснодарский край.
Инспекторы управления обнаружили в импортной продукции живые личинки карантинного вредителя, а экспертиза ФГБУ "Брянская межобластная ветеринарная лаборатория" подтвердила заражение плодов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Povolny).
Овощи возвращены экспортеру.
Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель, распространенный в ряде стран Азии, Африки, Европы и Америки. Помимо томатов, гусеницы насекомого повреждают перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак.
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