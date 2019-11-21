МИД РФ: санкционные угрозы США против Египта за покупку Су-35 - это агрессивное поведение

В МИД РФ назвали агрессивным поведением угрозы США ввести санкции в отношении Египта за покупку российских Су-35.
"Мы обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очень агрессивное поведение", - сказала журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что подобное поведение - "это стиль Вашингтона".
Представитель МИД отметила, что США стараются помешать развитию связей РФ с другими странами: "Когда провалилась концепция и попытка изоляции России, перешли к плану "Б" и начали просто мешать всеми доступными средствами, используя все инструменты и механизмы, в том числе это касается и военно-технического сотрудничества".
Захарова отметила, что идеологи этой концепции в Вашингтоне "пытаются убить двух зайцев": "Навредить России, сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям своё, американское оружие".
Помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер 18 ноября заявил, что Египет в случае покупки российских истребителей Су-35С может столкнуться с санкциями со стороны США, а также поставит под угрозу возможность приобретения американской военной техники.
Как передало агентство Associated Press, по его словам, планируемое Египтом приобретение истребителей у России ставит Каир под угрозу "санкций, а также ставит под угрозу приобретение в дальнейшем" техники у США. По информации AP, такое заявление Купер сделал журналистам "на полях" авиашоу Dubai Airshow.
Кроме того агентство приводит слова неназванных представителей ВС Египта, утверждающих, что сделка по Су-35 якобы уже заключена и новые самолеты помогут Каиру в борьбе против экстремистов на Синайском полуострове.
Ранее в ноябре газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что в Каир было направлено послание от имени госсекретаря США Майка Помпео и шефа Пентагона Марка Эспера, в котором говорилось, что "крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом".
В нем также говорилось об угрозе санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), целью которого является воспрепятствование сделкам других стран с Россией в области военно-технического сотрудничества.
В марте в "Рособоронэкспорте" заявили, что контракта на поставку Су-35 Египту нет.
Россия готова поставить Египту многофункциональные истребители Су-35, но соответствующий контракт еще не подписан, заявил тогда "Интерфаксу" заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев.
"Комментарий на эту тему уже озвучивали. Мне нечего добавить. Будет контракт по Су-35, мы поделимся этой информацией. В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнерами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35", - заявил Корнев на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.
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