Заявление Помпео о поддержке иранского народа вызывает недоумение - МИД России

В Москве выразили недоумение по поводу высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о поддержке иранского народа в связи с охватившими страну волнениями.
"Мы обратили внимание на заявление, которое было сделано господином Помпео, со словами поддержки иранского народа. Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что очень многое, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые происходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве.
Она отметила при этом: "Мы следим за развитием ситуации (в Иране), мы понимаем, что ситуация непростая, с учетом, в том числе, и международной обстановки, видим, какое количество внешних игроков пытается влиять на развитие внутренней ситуации в Иране".
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ увязала обострение ситуации внутри Ирана с санкционным давлением со стороны США.
"Соответствующие внутренние решения, которые были приняты руководством Ирана, - речь идет о повышении цен на бензин, вызвавшем протестные волны - это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое США оказывают на эту страну", - отметила Захарова.
По ее словам, "из-за действий Вашингтона нарушаются фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции".
"Как мы понимаем, именно эти цели и ставили перед собой США, начиная политику жесточайшего санкционного давления на Иран. Получается, что, с одной стороны, американцы поддерживают чаяния иранского народа, по крайней мере на словах, с другой стороны - делают все возможное, чтобы именно население этой страны страдало и оказалось в максимально некомфортном положении", - добавила Захарова.
Она заметила при этом, что "эта схема применяется широко, по большому счету - на всех континентах".
Захарова добавила, что нынешнее обострение обстановки вокруг Ирана "возникло после "торпедирования" Вашингтоном иранской ядерной сделки".
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