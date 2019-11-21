ЕС выделил Афганистану еще 40 млн евро гуманитарной помощи

Европейский союз выделил дополнительную помощь Афганистану в связи с обострением гуманитарной ситуации, вызванным военными действиями и стихийными бедствиями.
Еврокомиссия выделила в четверг дополнительно 40 млн евро на чрезвычайную помощь тем, кто пострадал в результате ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане, а также афганским беженцам в соседних Пакистане и Иране.
Таким образом, отмечается в коммюнике ЕК, общая гуманитарная помощь ЕС в связи с афганским кризисом в 2019 году составит 77 млн евро, в том числе 61 млн евро направляются собственно в Афганистан, 9 млн евро - в Пакистан и 7 млн евро - в Иран.
"Гуманитарные перспективы в Афганистане, как никогда, мрачны, - заметил в этой связи комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес. - Не только конфликт между правительством и негосударственными вооруженными группами усилился с начала года, но и разрушительные наводнения затронули и эту разрушенную войной страну. ЕС увеличивает гуманитарная помощь, чтобы помочь наиболее нуждающимся, особенно детям".
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