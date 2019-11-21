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Внутренняя политика 21.11.2019 19:42

Президент Азербайджана присвоил высшие звания сотрудникам Минюста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг присвоил высшие звания сотрудникам министерства юстиции, сообщает официальный сайт президента.

Согласно распоряжению президента, начальнику службы пробации Акшину Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции.

Кроме этого, заместителю главы пенитенциарной службы Орхану Гасымову присвоено специальное звание генерал-майор юстиции.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНЮСТ, ЗВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]