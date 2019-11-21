Президент Азербайджана присвоил высшие звания сотрудникам Минюста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг присвоил высшие звания сотрудникам министерства юстиции, сообщает официальный сайт президента.
Согласно распоряжению президента, начальнику службы пробации Акшину Зиядову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции.
Кроме этого, заместителю главы пенитенциарной службы Орхану Гасымову присвоено специальное звание генерал-майор юстиции.
Х.Насирзаде
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