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СНГ 21.11.2019 20:40

Медведев начал встречу с первым вице-президентом Азербайджана, в пятницу Мехрибан Алиева встретится с Путиным

Премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг встретился с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, обратив внимание на насыщенность ее программы, предполагающей и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые намечены на пятницу.

"Она (программа) полноценная, насыщенная - это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом РФ, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ - тоже хорошее очень событие. Все это в полной мере отражает уровень добрососедства, партнерства, дружбы между нашими странами. И ваш визит является прямым проявлением этого", - сказал Медведев в начале встречи с Алиевой в четверг.

Он предложил обсудить проблемы двустороннего взаимодействия и в экономике, и в других сферах.

Медведев напомнил о своих визитах в республику. "Конечно, вспоминаю свое посещение Азербайджана - в последний раз это было в апреле 2016 года; хотя у нас потом была возможность некоторое количество раз пообщаться", - отметил он.

Он также попросил передать привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МЕДВЕДЕВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]