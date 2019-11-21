Медведев начал встречу с первым вице-президентом Азербайджана, в пятницу Мехрибан Алиева встретится с Путиным

Премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг встретился с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, обратив внимание на насыщенность ее программы, предполагающей и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые намечены на пятницу.
"Она (программа) полноценная, насыщенная - это и наши с вами переговоры, и встреча с президентом РФ, которая будет завтра; межрегиональный форум, причем такой настоящий, масштабный, значительное число российских регионов участвует; открытие павильона Азербайджана на ВДНХ - тоже хорошее очень событие. Все это в полной мере отражает уровень добрососедства, партнерства, дружбы между нашими странами. И ваш визит является прямым проявлением этого", - сказал Медведев в начале встречи с Алиевой в четверг.
Он предложил обсудить проблемы двустороннего взаимодействия и в экономике, и в других сферах.
Медведев напомнил о своих визитах в республику. "Конечно, вспоминаю свое посещение Азербайджана - в последний раз это было в апреле 2016 года; хотя у нас потом была возможность некоторое количество раз пообщаться", - отметил он.
Он также попросил передать привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
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