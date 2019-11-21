Показатели взаимных инвестиций Азербайджана с РФ внушают оптимизм, но объем можно увеличить - Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева заявила, что показатели двусторонней торговли и взаимных инвестиций с Россией внушают оптимизм, но есть и потенциал для развития - по оценке российско-азербайджанской межправительственной комиссии, объём инвестиций может быть увеличен в несколько раз.
В четверг на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась в рамках ее визита в Россию, она подчеркнула, что экономическое сотрудничество остаётся одним из важнейших компонентов двусторонней повестки. Россия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана, а по импорту не нефтяной продукции занимает первое место, уточнила она.
"Если мы посмотрим на показатели, они внушают большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растёт - в прошлом году на 19% вырос и составил 2,6 миллиардов долларов США, за девять месяцев этого года уже наблюдается рост больше 60%. Все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут, объём российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 миллиардов, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда. Что важно: по анализу межправкомиссии, этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в 2-3 раза", - заявила Алиева.
Она подчеркнула, что Азербайджан придаёт исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией, две страны связывают прочные и давние традиции дружбы и добрососедства, а сегодняшние двусторонние отношения характеризуются как стратегическое партнёрство. Представитель республики отметила и активный политический диалог, в том числе на уровне президентов двух стран - их регулярные встречи "дают мощный импульс и динамизм развитию отношений практически во всех сферах".
Алиева упомянула также о межрегиональном сотрудничестве России и Азербайджана, назвав его важной составляющей двустороннего взаимодействия. Политик отметила и хорошие показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма: в прошлом году Азербайджан посетили 900 тысяч россиян, в этом году ожидается рост показателей. Она также отдельно остановилась на теме гуманитарных связей двух стран, отметив, что такие контакты, особенно в сфере образования, "являются показательными".
"В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и к русской культуре, у нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение, в 338 школах обучение ведётся на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект министерства образования - интенсивное преподавание русского языка", - пояснила она.
Алиева выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества по всем направлениям. В ходе встречи она также отметила, что очень рада вновь быть в столице России. "Москва для меня родной город, здесь прошли мои студенческие годы", - продолжила она. Алиева также передала Медведеву привет и наилучшие пожелания от лидера республики.
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