Президент Алиев обвинил международные организации в применении двойных стандартов в оценке защиты прав человека

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необоснованными обвинения в адрес властей Азербайджана в нарушении прав человека.

Алиев в четверг на встрече с главой МВД Болгарии Младеном Мариновым затронул вопрос безопасности, в частности, когда международные организации, защищающие права людей, не реагируют на случаи жестокого отношения правоохранительных органов по отношению к мирным демонстрантам.

«Мы каждый день по телевизору наблюдаем и видим, как полиция в некоторых развитых странах жестоко обращается с протестующими, избивает их, убивает их, наносит увечья, преследует их с помощью газа, воды, дубинок, собак и демонстрирует большую жестокость. И мы видим такие случаи в разных странах, в разных регионах мира, в том числе в самых развитых странах. Но в Азербайджане нас всегда интересует вопрос, почему международные организации, ответственные за защиту прав человека, иногда молчат, когда видят жестокое, бесчеловечный разгон мирных демонстрантов?», - отметил Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

При этом президент заявил, что послы некоторых стран в Азербайджане начали делать заявления и почти пытались обвинить правительство в нарушении прав человека при пресечении незаконной и несанкционированный акции оппозиции месяц назад.

Это, по мнению президента, является проявлением двойных стандартов и подрывает авторитет тех организаций.

«Чтобы обвинить кого-либо в любом вопросе, он должен сначала иметь моральное право сделать это. Нас же обвиняют те, кто сами пытаются нарушить права человека и проявляют жестокость при разгоне мирных демонстраций»», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде