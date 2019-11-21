Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8828 RUR   0.0266 GBR   2.1978 TRY   0.2982

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.11 1.90 Brent 62.40 1.49

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 21.11.2019 22:08

Президент Алиев обвинил международные организации в применении двойных стандартов в оценке защиты прав человека

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необоснованными обвинения в адрес властей Азербайджана в нарушении прав человека.

Алиев в четверг на встрече с главой МВД Болгарии Младеном Мариновым затронул вопрос безопасности, в частности, когда международные организации, защищающие права людей, не реагируют на случаи жестокого отношения правоохранительных органов по отношению к мирным демонстрантам.

«Мы каждый день по телевизору наблюдаем и видим, как полиция в некоторых развитых странах жестоко обращается с протестующими, избивает их, убивает их, наносит увечья, преследует их с помощью газа, воды, дубинок, собак и демонстрирует большую жестокость. И мы видим такие случаи в разных странах, в разных регионах мира, в том числе в самых развитых странах. Но в Азербайджане нас всегда интересует вопрос, почему международные организации, ответственные за защиту прав человека, иногда молчат, когда видят жестокое, бесчеловечный разгон мирных демонстрантов?», - отметил Алиев, слова которого приводит сайт главы государства.

При этом президент заявил, что послы некоторых стран в Азербайджане начали делать заявления и почти пытались обвинить правительство в нарушении прав человека при пресечении незаконной и несанкционированный акции оппозиции месяц назад.

Это, по мнению президента, является проявлением двойных стандартов и подрывает авторитет тех организаций.

«Чтобы обвинить кого-либо в любом вопросе, он должен сначала иметь моральное право сделать это. Нас же обвиняют те, кто сами пытаются нарушить права человека и проявляют жестокость при разгоне мирных демонстраций»», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, АЛИЕВ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Президента Азербайджана ждут с визитом в Болгарии во II половине 2018 года Радев пригласил Алиева в 2018 году посетить с визитом в Болгарию Глава Азербайджана принял вице-президента Болгарии Президент Алиев принял вице-президента Болгарии Президент Азербайджана приглашен в Болгарию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]