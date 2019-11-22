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Финансы 22.11.2019 15:17

NBC Bank планирует увеличить уставный капитал

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «NBC Bank» созвано на 26 декабря, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«На внеочередном общем собрании 26 декабря акционерам предстоит обсудить один вопрос – повышение уставного капитала», - отметили в банке.

При этом в банке не уточнили насколько планируется повышение уставного капитала.

На 1 октября 2019 года уставный капитал NBC Bank равен 64 млн манатов.

NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]