Угроза распространения РСМД в мире усилила напряженность в мире - Путин

Перспектива распространения ракет средней и меньшей дальности после выхода США из ДРМСД усилила напряженность в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности России.

Он заявил, что в сложившихся условиях РФ должна адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал.

"Отмечу, что за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совета безопасности России 5 июля 2013 года", - сказал президент, напомнив, что в России была обновлена военная доктрина.