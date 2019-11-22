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СНГ 22.11.2019 15:45

Россия в ближайшие 10 лет должна продолжить укрепление и развитие военного потенциала страны - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет стоит задача по укреплению военно-технического и кадрового потенциала страны.

"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

Глава государства назвал несколько принципиальных моментов, на которые необходимо обратить особое внимание.

"Первое - необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего, за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств, материально-технических ресурсов", - подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание на то, что в России материально-технические ресурсы не такие большие, если сравнить с тем, сколько на эти цели выделяется средств другими ведущими государствами мира.

"Второе - важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и развития", - заявил президент РФ.

Путин сказал также, что при решении задач в области обороны и безопасности необходимо наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]