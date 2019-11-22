Россия в ближайшие 10 лет должна продолжить укрепление и развитие военного потенциала страны - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет стоит задача по укреплению военно-технического и кадрового потенциала страны.

"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

Глава государства назвал несколько принципиальных моментов, на которые необходимо обратить особое внимание.

"Первое - необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего, за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств, материально-технических ресурсов", - подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание на то, что в России материально-технические ресурсы не такие большие, если сравнить с тем, сколько на эти цели выделяется средств другими ведущими государствами мира.

"Второе - важно совершенствовать систему управления военной организацией. Эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и развития", - заявил президент РФ.

Путин сказал также, что при решении задач в области обороны и безопасности необходимо наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней.