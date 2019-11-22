Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт яблок в Россию на 37%, выручку на 31%

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал свежих яблок на $22 млн 793,05 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 55,145 тыс. тонн яблок на сумму $22 млн 793,05 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 38,8%, в стоимостном на 32,8%", - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 9 месяцев 2019 года в РФ экспортировано 50,827 тыс. тонн свежих яблок (рост на 37,4%) на сумму $20 млн. 726,06 тыс. (рост на 31%). В целом, на РФ пришлось 92,2% экспорта яблок из Азербайджана за январь-сентябрь 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 89,866 тыс. тонн яблок на $38 млн 37,17 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию - 82,398 тыс. тонн на сумму $34 млн. 548,26 тыс.

Б.Рустамбеков