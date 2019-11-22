"Домодедово" в 2020г начнет обслуживать рейсы японской ANA

"Домодедово" в 2020 году начнет обслуживать рейсы японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), сообщил аэропорт.

Полеты будут выполняться из токийского аэропорта Ханеда. Дата запуска и частота рейсов не уточняются.

Сейчас из Токио в "Домодедово" летает авиакомпания Japan Airlines (JAL). Но, как сообщалось ранее, в весенне-летнем расписании 2020 г. JAL переведет все московские рейсы в "Шереметьево".

ANA ежегодно обслуживает более 54 млн пассажиров. Парк самолетов насчитывает 260 лайнеров.