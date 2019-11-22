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Транспорт и связь 22.11.2019 15:58

"Домодедово" в 2020г начнет обслуживать рейсы японской ANA

"Домодедово" в 2020 году начнет обслуживать рейсы японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), сообщил аэропорт.

Полеты будут выполняться из токийского аэропорта Ханеда. Дата запуска и частота рейсов не уточняются.

Сейчас из Токио в "Домодедово" летает авиакомпания Japan Airlines (JAL). Но, как сообщалось ранее, в весенне-летнем расписании 2020 г. JAL переведет все московские рейсы в "Шереметьево".

ANA ежегодно обслуживает более 54 млн пассажиров. Парк самолетов насчитывает 260 лайнеров.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]