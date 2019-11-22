Сейчас благоприятное время для активизации торгово-экономического потенциала между Азербайджаном и РФ - Джаббаров

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с РФ в сферах транспорта, АПК, логистики, туризма, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджана и РФ задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами», - сказал Джаббаров в пятницу в Москве на открытии 10-го азербайджано-российского межрегионального форума.
По его словам, форум играет важную роль в развитии наших связей, в том числе и в свете проводимой странами политики модернизации и диверсификации экономики.
«Азербайджано-российские отношения многие годы опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и надежного партнерства. Азербайджанские инвесторы участвуют в различных проектах в России, совместные проекты активно реализуются в нашей стране. Россия – один из ключевых торговых партнеров Азербайджана, в основе отношений между нашими странами традиционно лежит стратегический взаимовыгодный интерес», - отметил он.
Джаббаров добавил, что сейчас благоприятное время для активизации и расширения положительной динамики развития торгово-экономического потенциала между двумя странами. «Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, и мы надеемся, что форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, особенно в транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной сферах. Кроме этого, форум послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать на стратегическом уровне дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений», - сказал министр экономики.
А.Азизов
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