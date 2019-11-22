Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 22.11.2019 15:42

Сейчас благоприятное время для активизации торгово-экономического потенциала между Азербайджаном и РФ - Джаббаров

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с РФ в сферах транспорта, АПК, логистики, туризма, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджана и РФ задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами», - сказал Джаббаров в пятницу в Москве на открытии 10-го азербайджано-российского межрегионального форума.

По его словам, форум играет важную роль в развитии наших связей, в том числе и в свете проводимой странами политики модернизации и диверсификации экономики.

«Азербайджано-российские отношения многие годы опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и надежного партнерства. Азербайджанские инвесторы участвуют в различных проектах в России, совместные проекты активно реализуются в нашей стране. Россия – один из ключевых торговых партнеров Азербайджана, в основе отношений между нашими странами традиционно лежит стратегический взаимовыгодный интерес», - отметил он.

Джаббаров добавил, что сейчас благоприятное время для активизации и расширения положительной динамики развития торгово-экономического потенциала между двумя странами. «Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, и мы надеемся, что форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, особенно в транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной сферах. Кроме этого, форум послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать на стратегическом уровне дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений», - сказал министр экономики.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан и РФ планируют углублять сотрудничество, повышать эффективность - Матвиенко США рассчитывают на диалог с Россией, однако продолжат политику противодействия - Помпео Пашинян заявил о новой динамике отношений с РФ NASA рассчитывает на начало полетов новых кораблей к МКС в первой половине 2020 года Санкции не помеха развитию отношений Баку и Москвы - Алиев Пауза в отношениях РФ и Узбекистана завершена, теперь они должны развиваться по нарастающей - Володин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]