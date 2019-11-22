Минфин Азербайджана закупит ИКТ-оборудования на 221 тыс. манатов

Министерство финансов Азербайджана направит свыше 221 тыс. манатов на закупку различного ИКТ-оборудования и запчастей для серверного оборудования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Победителем соответствующего тендера, объявленного министерством, стало ООО «Bakinity Distribution». Сумма контракта - 221 тыс. 214,01 манатов», - отметили в министерстве.

А.Мамедов