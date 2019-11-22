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Инфраструктура и тендеры 22.11.2019 16:17

Минфин Азербайджана закупит ИКТ-оборудования на 221 тыс. манатов

Министерство финансов Азербайджана направит свыше 221 тыс. манатов на закупку различного ИКТ-оборудования и запчастей для серверного оборудования, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Победителем соответствующего тендера, объявленного министерством, стало ООО «Bakinity Distribution». Сумма контракта - 221 тыс. 214,01 манатов», - отметили в министерстве.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНФИН, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]