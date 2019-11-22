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Происшествия 22.11.2019 16:30

Таможня пресекла незаконный вывоз из Азербайджана около $20 тыс.

Таможенные органы Азербайджана пресекли попытку незаконного вывоза из страны около $20 тыс., сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Гражданин Азербайджана при прохождении таможенного контроля для посадки на авиарейс Баку-Урумчи, не заявил (ни в электронной, ни в письменной форме) о наличии при себе валюты. При прохождении багажа через рентгеновский аппарат у сотрудников ГТК возникли обоснованные подозрения о наличии незаявленных предметов», - отмечается в сообщении ГТК.

Отвечая на вопросы сотрудников ГТК, он заявил о наличии $8 тыс. Однако, в ходе дальнейшей проверки из карманов брюк, пиджака и кошелька у него было обнаружено в общей сложности $19,5 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]