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ТЭК 22.11.2019 16:55

Ливия за пять лет намерена увеличить нефтедобычу более чем на 60%

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) намерена увеличить добычу нефти до 2,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу 2024 года, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление главы NOC Мустафы Саналлы.

По его словам, корпорация делает всё необходимое, чтобы её ежегодные доходы в будущем превышали $20 млрд. Это будет достигнуто том числе за счет восстановления добычи на выведенных из строя в результате боевых действий месторождениях, а также за счет увеличения добычи газа до 3,5 млрд куб. футов в год к концу 2024 года.

Реализация этих планов потребует $60 млрд инвестиций, из которых $15 млрд будут обеспечены за счет бюджета, остальная часть - за счет сторонних финансовых вложений.

В настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]