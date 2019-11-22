Слушания в Конгрессе США по импичменту могут оказать долгосрочное негативное влияние на весь институт президентства в стране - эксперт

Первые слушания по поводу импичмента президента США Дональда Трампа, прошедшие в Палате представителей, окажут негативное влияние как на деятельность нынешнего главы Белого дома, так на его избирательную кампанию, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог-американист Илья Кравченко.
"Эти слушания возымеют долгосрочные негативные последствия не только для самого Трампа, но в целом для института президентства в стране. Дело в том, что на них всплывают нюансы закулисной игры, которые ранее считались закрытыми. Основная цель демократов, по словам политолога, не в том, чтобы сместить президента, а максимально дискредитировать его в канун избирательной кампании, затянув процесс импичмента", - сказал в пятницу Кравченко, комментарий которого поступил в "Интерфакс".
По оценке эксперта РИСИ, инициаторы процедуры импичмента стремятся к тому, чтобы американские избиратели "устали" от Трампа, и в этой связи следует ожидать увеличения потока негативной информации о действующем президенте.
"Всё это будет приводить к дальнейшему усилению поляризации и радикализации избирателей и вынудит активных противников Трампа всё-таки прийти на выборы", - сказал Кравченко.
Отсутствие доказательств против Трампа вовсе не означает, что процесс импичмента окажется абсолютно неэффективным, считает американист.
"Первая неделя дачи показаний в рамках открытых слушаний по поводу импичмента завершилась ничем. Доказательств представлено не было, кроме домыслов и слухов. Этот политический фарс доходит до определённой грани. Если её перейти, институт президентства будет сам по себе дискредитирован. Ведь если каждое твоё слово подконтрольно, и ты постоянно опасаешься утечек информации, ты не можешь вести нормальную международную деятельность. Всё это приведёт лишь к дальнейшей хаотичности во внешней и внутренней политике США", - сказал эксперт РИСИ.
Баку и София подписали соглашение о сотрудничества по пограничным вопросам
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Алиев обвинил международные организации в применении двойных стандартов в оценке защиты прав человека
Азербайджан за 9 месяцев экспортировал азотных удобрений на $8,6 млн
Ливия за пять лет намерена увеличить нефтедобычу более чем на 60%
В Нахчыване в рамках проекта Pivot будет создана система орошения посевных площадей
У астронавта США возникли неполадки в функционировании скафандра во время выхода в открытый космос с МКС
В Нахчыване будет создан Центр искусственного оплодотворения
Таможня пресекла незаконный вывоз из Азербайджана около $20 тыс.
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы