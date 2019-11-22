Слушания в Конгрессе США по импичменту могут оказать долгосрочное негативное влияние на весь институт президентства в стране - эксперт

Первые слушания по поводу импичмента президента США Дональда Трампа, прошедшие в Палате представителей, окажут негативное влияние как на деятельность нынешнего главы Белого дома, так на его избирательную кампанию, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог-американист Илья Кравченко.

"Эти слушания возымеют долгосрочные негативные последствия не только для самого Трампа, но в целом для института президентства в стране. Дело в том, что на них всплывают нюансы закулисной игры, которые ранее считались закрытыми. Основная цель демократов, по словам политолога, не в том, чтобы сместить президента, а максимально дискредитировать его в канун избирательной кампании, затянув процесс импичмента", - сказал в пятницу Кравченко, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

По оценке эксперта РИСИ, инициаторы процедуры импичмента стремятся к тому, чтобы американские избиратели "устали" от Трампа, и в этой связи следует ожидать увеличения потока негативной информации о действующем президенте.

"Всё это будет приводить к дальнейшему усилению поляризации и радикализации избирателей и вынудит активных противников Трампа всё-таки прийти на выборы", - сказал Кравченко.

Отсутствие доказательств против Трампа вовсе не означает, что процесс импичмента окажется абсолютно неэффективным, считает американист.

"Первая неделя дачи показаний в рамках открытых слушаний по поводу импичмента завершилась ничем. Доказательств представлено не было, кроме домыслов и слухов. Этот политический фарс доходит до определённой грани. Если её перейти, институт президентства будет сам по себе дискредитирован. Ведь если каждое твоё слово подконтрольно, и ты постоянно опасаешься утечек информации, ты не можешь вести нормальную международную деятельность. Всё это приведёт лишь к дальнейшей хаотичности во внешней и внутренней политике США", - сказал эксперт РИСИ.