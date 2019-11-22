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Транспорт и связь 22.11.2019 16:40

Кабмин Нахчывана получит 34,3 млн манатов на реконструкцию автодороги Джульфа-Ордубад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Кабинету министров Нахчыванской автономной республики первичные средства размере 34,3 млн манатов на реконструкцию автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эту цель будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]