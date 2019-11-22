Кабмин Нахчывана получит 34,3 млн манатов на реконструкцию автодороги Джульфа-Ордубад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Кабинету министров Нахчыванской автономной республики первичные средства размере 34,3 млн манатов на реконструкцию автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эту цель будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

А. Мамедов