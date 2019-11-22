В Нахчыване будет создан Центр искусственного оплодотворения

Президент Азербайджана подписал распоряжение о мероприятиях по созданию Центра искусственного оплодотворения в Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Согласно распоряжению Кабинету министров НАР для этого выделяется 4,8 млн манатов. Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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