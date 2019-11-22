Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 500 тыс. манатов кабинету министров Нахчыванской АР.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в пятницу, оно опубликовано на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут направлены на обеспечение жильем для лиц с инвалидностью, членам семей-шехидов.
Средства будут выделены изгосбюджета Азербайджана, утвержденного на 2019 год.
Х.Насирзаде
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