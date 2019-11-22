Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 500 тыс. манатов кабинету министров Нахчыванской АР.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в пятницу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на обеспечение жильем для лиц с инвалидностью, членам семей-шехидов.

Средства будут выделены изгосбюджета Азербайджана, утвержденного на 2019 год.

Х.Насирзаде