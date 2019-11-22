В Нахчыване в рамках проекта Pivot будет создана система орошения посевных площадей

Президент Азербайджана подписал распоряжение о мероприятиях по созданию современной системы орошения посевных площадей Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в рамках проекта «Pivot».

Согласно распоряжению Кабинету министров НАР выделено 2 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков