В Нахчыване в рамках проекта Pivot будет создана система орошения посевных площадей

Президент Азербайджана подписал распоряжение о мероприятиях по созданию современной системы орошения посевных площадей Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в рамках проекта «Pivot».
Согласно распоряжению Кабинету министров НАР выделено 2 млн манатов.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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