Азербайджан за 9 месяцев экспортировал азотных удобрений на $8,6 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал 53 тыс. 321,07 тонн азотных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе–сентябре 2019 года объем экспорта из Азербайджана азотных удобрений (мочевина и сульфат аммония) составил 53 тыс. 321,07 тонн на сумму $8 млн 595,17 тыс.», - сообщили в правительстве.
В том числе, в отчетный период экспорт из Азербайджана мочевины (номенклатурный код 310210 – ИФ) составил 53 тыс. 171,07 тонн на сумму $8 млн 560,67 тыс. Основной объем экспорта мочевины пришелся на Турцию – 22 тыс. 193,07 тонн на $3 млн 550,89 тыс. и Россию – 8 тыс. 752,5 тонн на $1 млн 400,4 тыс. Остальная часть продукции поставлялась в Украину, Болгарию и Румынию.
Кроме этого, в отчетный период Азербайджан экспортировал 150 тонн сульфата аммония (номенклатурный код 310221 – ИФ) на $34,5 тыс. Весь объем поставок осуществлен в Иран.
По данным правительства, за 9 месяцев 2019 год импорт в Азербайджан азотных удобрений составил 126 тыс. 954,29 тонн на $28 млн 223,04 тыс. Основной объем импорта составил нитрат аммония (не производится в Азербайджане) - 112 тыс. 151,43 тонны на $23 млн 739,9 тыс.
При этом, львиная доля нитрата аммония была импортирована в Азербайджан из России (89 тыс. 175,06 тонн на $19 млн 164,5 тыс.), еще имелись поставки из Грузии (22 тыс. 973,62 тонны на $4 млн 569,69 тыс.) и др. стран.
Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт азотных удобрений.
Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.
Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.
Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.
Н.Аббасова
Баку и София подписали соглашение о сотрудничества по пограничным вопросам
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Алиев обвинил международные организации в применении двойных стандартов в оценке защиты прав человека
У астронавта США возникли неполадки в функционировании скафандра во время выхода в открытый космос с МКС
В Нахчыване будет создан Центр искусственного оплодотворения
Таможня пресекла незаконный вывоз из Азербайджана около $20 тыс.
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Слушания в Конгрессе США по импичменту могут оказать долгосрочное негативное влияние на весь институт президентства в стране - эксперт
Россия в ближайшие 10 лет должна продолжить укрепление и развитие военного потенциала страны - Путин
Угроза распространения РСМД в мире усилила напряженность в мире - Путин
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы