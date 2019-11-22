Азербайджан за 9 месяцев экспортировал азотных удобрений на $8,6 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2019 года экспортировал 53 тыс. 321,07 тонн азотных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В январе–сентябре 2019 года объем экспорта из Азербайджана азотных удобрений (мочевина и сульфат аммония) составил 53 тыс. 321,07 тонн на сумму $8 млн 595,17 тыс.», - сообщили в правительстве.

В том числе, в отчетный период экспорт из Азербайджана мочевины (номенклатурный код 310210 – ИФ) составил 53 тыс. 171,07 тонн на сумму $8 млн 560,67 тыс. Основной объем экспорта мочевины пришелся на Турцию – 22 тыс. 193,07 тонн на $3 млн 550,89 тыс. и Россию – 8 тыс. 752,5 тонн на $1 млн 400,4 тыс. Остальная часть продукции поставлялась в Украину, Болгарию и Румынию.

Кроме этого, в отчетный период Азербайджан экспортировал 150 тонн сульфата аммония (номенклатурный код 310221 – ИФ) на $34,5 тыс. Весь объем поставок осуществлен в Иран.

По данным правительства, за 9 месяцев 2019 год импорт в Азербайджан азотных удобрений составил 126 тыс. 954,29 тонн на $28 млн 223,04 тыс. Основной объем импорта составил нитрат аммония (не производится в Азербайджане) - 112 тыс. 151,43 тонны на $23 млн 739,9 тыс.

При этом, львиная доля нитрата аммония была импортирована в Азербайджан из России (89 тыс. 175,06 тонн на $19 млн 164,5 тыс.), еще имелись поставки из Грузии (22 тыс. 973,62 тонны на $4 млн 569,69 тыс.) и др. стран.

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт азотных удобрений.

Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова