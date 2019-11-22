Трамп признался в любви к украинцам, призвал бороться с коррупцией в их стране

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что любит украинский народ, однако, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в том, что помощь будет использована по назначению.
"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News. При этом президент подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию. "Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине - ИФ) будут израсходованы нужным образом", - пояснил он. По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.
Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет". По мнению президента, такой послужной список позволил бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.
Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.
Джулиани - одна из ключевых фигур в деле об импичменте, который конгрессмены-демократы в настоящее время пытаются объявить Трампу. Демократы считают подозрительным, что Украиной занимался личный адвокат президента, причем нередко - в обход других, официальных, каналов.
Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.
В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.
Президент США, как отмечают демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.
Джулиани активно боролся с преступностью, когда он занимал пост мэра Нью-Йорка. Он действовал на основании теории "разбитых окон", то есть усиленно боролся с мелкими преступлениями, считая, что это автоматически приведет и к снижению крупных преступлений. В период, когда Джулиани руководил городом, уровень преступности действительно снизился, в том числе - количество убийств. Однако критики Джулиани утверждают, что показатели снижались еще до его прихода к власти, и его заслуги в этом не было.
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