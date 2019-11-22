Медведев сообщил о предстоящей в субботу встрече с Кадыровым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в субботу на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыров обсудит вопрос избыточного количества блокпостов между республиками Северного Кавказа.

В ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии Единой России представитель чеченского отделения обратил внимание премьера на избыточное количество блокпостов между республиками.

"Северный Кавказ весь напичкан. Вот здесь есть коллеги из Дагестана, Ингушетии, Осетии, Ставрополя - ну просто невозможно, если с какой-то делегацией ехать и регистрироваться", - сказал он, заметив, что раз Россия единая, то и передвижение должно быть свободным.

Медведев сказал: "Есть эта проблема. Вы сами знаете, с чем она связана. Мы стараемся все-таки двигаться в этом направлении. Может быть, не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чеченской республики, и Дагестана, и некоторых других республик".

Премьер подчеркнул, что движение в этом направлении будет продолжено.

"Завтра, кстати, я встречаюсь с руководителем вашей республики, вот мы с Рамзаном Ахматовичем тоже поговорим об этом", - сказал премьер.