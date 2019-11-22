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Регион 22.11.2019 20:27

Медведев сообщил о предстоящей в субботу встрече с Кадыровым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в субботу на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыров обсудит вопрос избыточного количества блокпостов между республиками Северного Кавказа.

В ходе встречи с активом местных и первичных отделений партии Единой России представитель чеченского отделения обратил внимание премьера на избыточное количество блокпостов между республиками.

"Северный Кавказ весь напичкан. Вот здесь есть коллеги из Дагестана, Ингушетии, Осетии, Ставрополя - ну просто невозможно, если с какой-то делегацией ехать и регистрироваться", - сказал он, заметив, что раз Россия единая, то и передвижение должно быть свободным.

Медведев сказал: "Есть эта проблема. Вы сами знаете, с чем она связана. Мы стараемся все-таки двигаться в этом направлении. Может быть, не так быстро, как хотелось бы жителям региона в целом и Чеченской республики, и Дагестана, и некоторых других республик".

Премьер подчеркнул, что движение в этом направлении будет продолжено.

"Завтра, кстати, я встречаюсь с руководителем вашей республики, вот мы с Рамзаном Ахматовичем тоже поговорим об этом", - сказал премьер.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, СЕВКАВКАЗ, БЛОКПОСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]