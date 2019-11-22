Руководство Украины против денационализации ПриватБанка

Руководство Украины выступает против денационализации ПриватБанка и возврата его средств бывшим акционерам, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас есть очень четкое понимание: у меня, у президента, у правительства, - что дело ПриватБанка является показательным по Украине во всем мире. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - цитирует "Голос Америки" высказывание Гончарука на инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

Он отметил, что руководство Украины разработало стратегии, которые учитывают разные сценарии решения судов по ПриватБанку. Гончарук обещал, что правительство будет делать все возможное, чтобы решения вопроса с банком дало сигнал о положительных изменениях в стране.

По мнению премьера, громкие заявления олигархов в украинских и зарубежных СМИ показывают, что они теряют власть, но хотят казаться влиятельными. В ходе выступления глава правительства неоднократно подчеркивал, что олигархи не влияют на руководство Украины и его политику, отмечает "Голос Америки".

Издание KyivPost в пятницу опубликовало слова экс-акционера Приватбанка Игоря Коломойского о том, что в скором времени банк будет ему возвращен.

Окружной административный суд Киева 18 апреля по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Рассмотрение апелляции на это решение назначено на 19 декабря.