Руководство Украины против денационализации ПриватБанка

Руководство Украины выступает против денационализации ПриватБанка и возврата его средств бывшим акционерам, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"У нас есть очень четкое понимание: у меня, у президента, у правительства, - что дело ПриватБанка является показательным по Украине во всем мире. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - цитирует "Голос Америки" высказывание Гончарука на инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.
Он отметил, что руководство Украины разработало стратегии, которые учитывают разные сценарии решения судов по ПриватБанку. Гончарук обещал, что правительство будет делать все возможное, чтобы решения вопроса с банком дало сигнал о положительных изменениях в стране.
По мнению премьера, громкие заявления олигархов в украинских и зарубежных СМИ показывают, что они теряют власть, но хотят казаться влиятельными. В ходе выступления глава правительства неоднократно подчеркивал, что олигархи не влияют на руководство Украины и его политику, отмечает "Голос Америки".
Издание KyivPost в пятницу опубликовало слова экс-акционера Приватбанка Игоря Коломойского о том, что в скором времени банк будет ему возвращен.
Окружной административный суд Киева 18 апреля по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Рассмотрение апелляции на это решение назначено на 19 декабря.
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