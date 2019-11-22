Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.11.2019 22:05

Руководство Украины против денационализации ПриватБанка

Руководство Украины выступает против денационализации ПриватБанка и возврата его средств бывшим акционерам, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас есть очень четкое понимание: у меня, у президента, у правительства, - что дело ПриватБанка является показательным по Украине во всем мире. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - цитирует "Голос Америки" высказывание Гончарука на инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

Он отметил, что руководство Украины разработало стратегии, которые учитывают разные сценарии решения судов по ПриватБанку. Гончарук обещал, что правительство будет делать все возможное, чтобы решения вопроса с банком дало сигнал о положительных изменениях в стране.

По мнению премьера, громкие заявления олигархов в украинских и зарубежных СМИ показывают, что они теряют власть, но хотят казаться влиятельными. В ходе выступления глава правительства неоднократно подчеркивал, что олигархи не влияют на руководство Украины и его политику, отмечает "Голос Америки".

Издание KyivPost в пятницу опубликовало слова экс-акционера Приватбанка Игоря Коломойского о том, что в скором времени банк будет ему возвращен.

Окружной административный суд Киева 18 апреля по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. Рассмотрение апелляции на это решение назначено на 19 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЛАСТИ, БАНК, ВЛАДЕНИЕ, УКРАИНА, ВЛАСТИ, БАНК, ВЛАДЕНИЕ


Похожие новости


Более 70% граждан Украины недовольны работой президента, премьера, спикера Рады и генпрокурора - опрос Лавров: представители Киева и ополченцев обсудят возможность перемирия в ходе видеоконференции Путин надеется, что Киев воздержится от непоправимых решений В Киеве утверждают, что акции протеста на юго-востоке Украины финансирует Янукович Крымские власти рассчитывают на присоединение к России в кратчайшие сроки На Украине может быть создана национальная гвардия и объявлена частичная мобилизация - Турчинов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]