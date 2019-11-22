Келин приступил к исполнению своих обязанностей в качестве посла РФ в Лондоне

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к работе во главе российской дипмиссии.

"21 ноября вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон. 22 ноября он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне, распространенном в пятницу.

Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

До Келина послом в Великобритании был Александр Яковенко, который завершил свою миссию 24 августа текущего года.