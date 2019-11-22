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Дальнее зарубежье 22.11.2019 21:42

Келин приступил к исполнению своих обязанностей в качестве посла РФ в Лондоне

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к работе во главе российской дипмиссии.

"21 ноября вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон. 22 ноября он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне, распространенном в пятницу.

Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

До Келина послом в Великобритании был Александр Яковенко, который завершил свою миссию 24 августа текущего года.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]