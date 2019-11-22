Келин приступил к исполнению своих обязанностей в качестве посла РФ в Лондоне

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к работе во главе российской дипмиссии.
"21 ноября вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон. 22 ноября он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне, распространенном в пятницу.
Ранее Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
До Келина послом в Великобритании был Александр Яковенко, который завершил свою миссию 24 августа текущего года.
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
Путин вручил Мехрибан Алиевой Орден Дружбы
Баку и София подписали соглашение о сотрудничества по пограничным вопросам
Yelo Bank займет достойное место на банковском рынке Азербайджана – Вагит Алекперов
Азербайджан вошел в список стран-доноров ЕБРР
Украина и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросу поставок нефти на Мозырский НПЗ по маршруту "Одесса-Броды"
У астронавта США возникли неполадки в функционировании скафандра во время выхода в открытый космос с МКС
В Нахчыване будет создан Центр искусственного оплодотворения
Таможня пресекла незаконный вывоз из Азербайджана около $20 тыс.
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы