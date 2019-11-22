США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми внесен в американские санкционные списки, сообщает в пятницу министерство финансов США.
Ограничительные меры против министра вводятся за "его участие в крупномасштабной интернет-цензуре" в Иране.
"Доступ в интернет в Иране, находящийся под управлением министерства Азери Джахроми, был заблокирован на несколько дней в ноябре из, как заявляют власти Ирана, соображений национальной безопасности, на фоне протестов против режима, проходивших по всей стране", - указывают в Минфине США.
Джахроми, по данным Минфина, продвигал в Иране политику "репрессивной цензуры в интернете", а также принимал участие в слежке за оппозиционными активистами.
Теперь США распорядились заморозить его активы, а американским гражданам запрещено вести с иранским министром дела.
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране при помощи ограничения доступа в интернет.
Доступ в Сеть в Иране был почти полностью заблокирован с прошлых выходных на фоне протестов из-за повышения цен на бензин в стране. В четверг СМИ сообщили о постепенном восстановлении работы интернета в Иране. После этого госсекретарь США Майк Помпео обратился к иранцам с призывом отправить в госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с протестами.
Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.
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