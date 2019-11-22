Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.11.2019 20:14

Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге.

"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге", - сказал российский лидер на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в пятницу.

20 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит ЕАЭС, на который Путин ранее пригласил и лидеров стран СНГ.

В ходе встречи с Алиевой президент РФ также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране.

"Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношение в Азербайджане к русскому языку", - пояснил он.

По словам Путина, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне".

В связи с этим он отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.

"Мы это очень высоко ценим, потому что это - та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне", - сказал российский президент.

В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере.

"Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись", - ответила первый вице-президент Азербайджана.

Путин также отметил, что Алиева впервые посетила Россию в нынешнем статусе.

Он отметил, что в субботу, 23 ноября, Алиева вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко откроет 10-й межрегиональный форум.

"Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - сказал Путин.

В ходе беседы Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию.

"Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня - близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз", - сказала она.

Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги.

"Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время", - добавила Алиева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин вручил Мехрибан Алиевой Орден Дружбы Показатели взаимных инвестиций Азербайджана с РФ внушают оптимизм, но объем можно увеличить - Алиева Первый вице-президент Азербайджана и премьер России обсудят двустороннюю повестку Армения не собирается выходить из ОДКБ, несмотря на продажу Россией оружия Азербайджану - вице-спикер парламента Медведев обещал российскую поддержку новому премьер-министру Азербайджана Медведев поздравил азербайджанского коллегу Асадова с назначением, подтвердил готовность к совместной работе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]