Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин завил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Санкт-Петербурге.
"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Азербайджана. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие встретиться с ним 20 декабря в Санкт-Петербурге", - сказал российский лидер на встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в пятницу.
20 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит ЕАЭС, на который Путин ранее пригласил и лидеров стран СНГ.
В ходе встречи с Алиевой президент РФ также обратил внимание на большое значение, которое власти Азербайджана придают популяризации русского языка в своей стране.
"Не могу не отреагировать на то, что вы сейчас сказали, в особенности это касается наших гуманитарных связей и отношение в Азербайджане к русскому языку", - пояснил он.
По словам Путина, "это одна из стран бывшего Советского Союза, где отношение к русской культуре и русскому языку поддерживается на самом высоком уровне".
В связи с этим он отметил высокую личную роль президента и первого вице-президента Азербайджана в этом процессе.
"Мы это очень высоко ценим, потому что это - та база, которая позволяет нам развивать отношения и по всем другим направлениям, включая экономику и гуманитарные связи в широком смысле этого слова. Мы за это очень благодарны, и со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать тренд на наше общее достояние. Это то, что позволяет людям общаться между собой без всяких барьеров, развивать отношения и межличностные, и на государственном уровне", - сказал российский президент.
В свою очередь, Алиева отметила, что в будущем власти Азербайджана должны еще больше уделять внимание этой сфере.
"Растет новое поколение. Наше поколение имеет общие корни, общую историю. Растет молодое поколение, и чтобы те связи, особенно между людьми, между молодым поколением в гуманитарной сфере, которые сегодня существуют, чтобы они еще больше сохранялись и укреплялись", - ответила первый вице-президент Азербайджана.
Путин также отметил, что Алиева впервые посетила Россию в нынешнем статусе.
Он отметил, что в субботу, 23 ноября, Алиева вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко откроет 10-й межрегиональный форум.
"Считаю, что это чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому что значительный объем нашего взаимодействия идет как раз на уровне регионов", - сказал Путин.
В ходе беседы Алиева поблагодарила Путина за приглашение посетить Россию.
"Очень рада быть здесь, в Москве. Москва для меня - близкий и дорогой город, здесь прошли мои студенческие годы, и каждый раз Москва радует глаз", - сказала она.
Кроме того, Алиева передала Путину привет от его азербайджанского коллеги.
"Также хочу передать приглашение президента Азербайджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время", - добавила Алиева.
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