ЕБРР выделит Белоруссии 26,8 млн евро на модернизацию систем водоочистки в 7 городах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Белоруссии суверенный кредит в размере 26,8 млн евро на реконструкцию и модернизацию канализационно-очистных сооружений в 7 городах, говорится в сообщении ЕБРР.
Также проект получит поддержку в виде гранта в сумме 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) и гранта на 1,5 млн евро от фонда поддержки Экологического партнерства "Северное измерение" (NDEP).
В рамках проекта планируются работы в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов в целях соблюдения национальных стандартов и стандартов ЕС. Подпроекты в Барановичах и Фаниполе предусматривают также выполнение рекомендаций Хельсинской комиссии в области качества сбрасываемых стоков, поскольку оба находятся на территории водосборного бассейна Балтийского моря.
"Расширение доступа к услугам по очистке сточных вод за счет инвестиций в канализационно-очистные сооружения в семи городах по всей стране положительно скажется на качестве жизни более 300 тыс. жителей Беларуси", - отмечается в пресс-релизе.
По оценке ЕБРР, в результате реализации проекта ожидается сокращение выбросов CO2 на 38,1 тыс. тонн в год, а также снижение прочих выбросов, в том числе азота и фосфора.
С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,7 млрд евро на 119 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начала финансирование инфраструктурных проектов в стране с 2016 года после отмены большей части европейских санкций.
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
Путин вручил Мехрибан Алиевой Орден Дружбы
Баку и София подписали соглашение о сотрудничества по пограничным вопросам
У астронавта США возникли неполадки в функционировании скафандра во время выхода в открытый космос с МКС
В Нахчыване будет создан Центр искусственного оплодотворения
Таможня пресекла незаконный вывоз из Азербайджана около $20 тыс.
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Глава Нацбанка Грузии объяснил причины ускорения инфляции, но в отставку не собирается
Глава МВД Боливии обвинил Моралеса в терроризме и подал на него жалобу в прокуратуру
Алжирские демонстранты призывают провести свободные президентские выборы
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы