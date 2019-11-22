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Финансы 22.11.2019 20:45

ЕБРР выделит Белоруссии 26,8 млн евро на модернизацию систем водоочистки в 7 городах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Белоруссии суверенный кредит в размере 26,8 млн евро на реконструкцию и модернизацию канализационно-очистных сооружений в 7 городах, говорится в сообщении ЕБРР.

Также проект получит поддержку в виде гранта в сумме 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) и гранта на 1,5 млн евро от фонда поддержки Экологического партнерства "Северное измерение" (NDEP).

В рамках проекта планируются работы в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов в целях соблюдения национальных стандартов и стандартов ЕС. Подпроекты в Барановичах и Фаниполе предусматривают также выполнение рекомендаций Хельсинской комиссии в области качества сбрасываемых стоков, поскольку оба находятся на территории водосборного бассейна Балтийского моря.

"Расширение доступа к услугам по очистке сточных вод за счет инвестиций в канализационно-очистные сооружения в семи городах по всей стране положительно скажется на качестве жизни более 300 тыс. жителей Беларуси", - отмечается в пресс-релизе.

По оценке ЕБРР, в результате реализации проекта ожидается сокращение выбросов CO2 на 38,1 тыс. тонн в год, а также снижение прочих выбросов, в том числе азота и фосфора.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,7 млрд евро на 119 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начала финансирование инфраструктурных проектов в стране с 2016 года после отмены большей части европейских санкций.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕБРР, ЭКОЛОГИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]