ЕБРР выделит Белоруссии 26,8 млн евро на модернизацию систем водоочистки в 7 городах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Белоруссии суверенный кредит в размере 26,8 млн евро на реконструкцию и модернизацию канализационно-очистных сооружений в 7 городах, говорится в сообщении ЕБРР.

Также проект получит поддержку в виде гранта в сумме 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) и гранта на 1,5 млн евро от фонда поддержки Экологического партнерства "Северное измерение" (NDEP).

В рамках проекта планируются работы в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов в целях соблюдения национальных стандартов и стандартов ЕС. Подпроекты в Барановичах и Фаниполе предусматривают также выполнение рекомендаций Хельсинской комиссии в области качества сбрасываемых стоков, поскольку оба находятся на территории водосборного бассейна Балтийского моря.

"Расширение доступа к услугам по очистке сточных вод за счет инвестиций в канализационно-очистные сооружения в семи городах по всей стране положительно скажется на качестве жизни более 300 тыс. жителей Беларуси", - отмечается в пресс-релизе.

По оценке ЕБРР, в результате реализации проекта ожидается сокращение выбросов CO2 на 38,1 тыс. тонн в год, а также снижение прочих выбросов, в том числе азота и фосфора.

С начала своей деятельности в Белоруссии в 1992 году ЕБРР предоставил почти 2,7 млрд евро на 119 проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начала финансирование инфраструктурных проектов в стране с 2016 года после отмены большей части европейских санкций.