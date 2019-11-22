ЕИБ и ЕБРР готовы выделить Украине 900 млн евро на строительство дорог

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу в Лондоне подписал соглашения по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) строительства автомобильных дорог на 900 млн евро.
"Сегодня мы подписали два документа на общую сумму 900 млн евро, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 км в пяти областях. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности",- цитирует Гончарука пресс-служба правительства.
В частности, с ЕИБ заключено финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" на 450 млн евро и меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" также на 450 млн евро.
"Документы были подписаны в рамках инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, который состоялся 22 ноября в Лондоне", - отметили в пресс-службе.
В пресс-релизе ЕБРР уточняется, что меморандум предполагает реализацию проектов реконструкции автодороги Киев-Одесса и строительства участка объездной дороги вокруг Львова.
Модернизация части трассы M05 протяженностью 314 км предполагает работы в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Протяженность северного участка обхода вокруг Львова составляет 23 км.
Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.
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