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Финансы 22.11.2019 21:24

ЕИБ и ЕБРР готовы выделить Украине 900 млн евро на строительство дорог

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу в Лондоне подписал соглашения по проекту софинансирования Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) строительства автомобильных дорог на 900 млн евро.

"Сегодня мы подписали два документа на общую сумму 900 млн евро, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 км в пяти областях. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности",- цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

В частности, с ЕИБ заключено финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" на 450 млн евро и меморандум о взаимопонимании с ЕБРР о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" также на 450 млн евро.

"Документы были подписаны в рамках инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, который состоялся 22 ноября в Лондоне", - отметили в пресс-службе.

В пресс-релизе ЕБРР уточняется, что меморандум предполагает реализацию проектов реконструкции автодороги Киев-Одесса и строительства участка объездной дороги вокруг Львова.

Модернизация части трассы M05 протяженностью 314 км предполагает работы в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Протяженность северного участка обхода вокруг Львова составляет 23 км.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов советом директоров ЕБРР, говорится в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, АВТОДОРОГИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОГЛАШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]