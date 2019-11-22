Глава МВД Боливии обвинил Моралеса в терроризме и подал на него жалобу в прокуратуру

Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо подал жалобу на экс-президента страны Эво Моралеса в прокуратуру, обвинив того в терроризме, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Мы требуем максимального наказания за призыв к мятежу и терроризм", - заявил Мурильо после того, как подал жалобу в федеральную прокуратуру в столице Боливии Ла-Пасе.
Жалоба Мурильо связана с аудиозаписью, которую министр дал прослушать журналистам в среду. На ней, по словам Мурильо, Эво Моралес отдает распоряжения поддерживающим его участникам протестов в Боливии. На записи неизвестный призывает не пропускать в города транспорт с продуктами.
На этой неделе стало известно, что жители ряда городов Боливии из-за акций протеста столкнулись с дефицитом продовольствия и бензина. Проблемы возникли из-за того, что сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса заблокировали ряд автомобильных дорог, ведущих в крупные города.
Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.
Его основной соперник Карлос Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этой фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.
10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана, Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.
В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".
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