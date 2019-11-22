Украина и Белоруссия панируют создать совместную рабочую группу для детального изучения возможности поставки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ, Беларусь) по нефтепроводу "Одесса-Броды", сообщила пресс-служба украинского министерства энергетики и защиты окружающей среды по итогам заседания украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

На заседании стороны также обсудили вопрос создания совместного предприятия, которое бы отвечало за транспортировку нефти на НПЗ.

Кроме того, Украина и Белоруссия рассмотрели вопрос поставки реактивного топлива на Украину по "многоканальной схеме".

"Стороны согласились, что рассмотреть поставки реактивного топлива из Беларуси в Украину по этой схеме целесообразнее в рамках 27-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. На заседании этой же межправительственной комиссии рассмотрят и возможность отмены квотирования импорта в Украину серной кислоты для белорусских производителей", - отмечено в сообщении.

Обсуждения касались также сотрудничества в угольной и торфодобывающей отраслях.

Следующее очередное заседание украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере планируется провести в первом полугодии 2020 года в Минске. Сопредседателем от Украины выступит первый замглавы Минэнерго Виталий Шубин, от Белоруссии - замминистра энергетики Вадим Закревский, а также замглавы концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.