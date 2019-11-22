Глава Нацбанка Грузии объяснил причины ускорения инфляции, но в отставку не собирается

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе опроверг распространяемые слухи о том, что он может покинуть свой пост из-за резкого ускорения в последнее время в стране инфляции, уровень которой уже более чем вдвое превысил целевой показатель.
"Я должен работать, я работаю, Национальный банк работает", - заявил К.Гвенетадзе журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
Что касается сегодняшней ситуации, то, по словам главы Нацбанка, она обусловлена как внешними, так и внутренними потрясениями, а также ожиданиями. "На инфляцию действует обесцениваемый лари, что вызвано той ситуацией, которая в стране, и ожидания того шока, который может быть", - сказал Гвенетадзе.
При этом он отметил, что на основе анализа ситуации Национальный банк принял соответствующие решения и впредь будет использовать все имеющиеся у него рычаги для обеспечения стабильности цен, тесно сотрудничая с правительством.
"Главное, насколько правильно и адекватно реагирует на происходящее власть, в которую входят и исполнительная, и законодательная власть, и Национальный банк", - заявил Гвенетадзе.
Как сообщалось, Национальный банк Грузии с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику, что ставило целью нейтрализовать вызванное падением обменного курса лари инфляционное давление. В связи с этим ставка рефинансирования, составлявшая 6,5%, уже трижды была повышена в общей сложности на 200 процентных пунктов - до 8,5% годовых, которая впервые была зафиксирована после 2008 года.
Наряду с повышением ставки рефинансирования, Нацбанк впервые после декабря 2016 года уже дважды - 1 августа и 27 сентября 2019 года - осуществлял интервенции на валютном рынке, после чего официальный курс лари укреплялся, но вскоре возобновлял падение. Чтобы сдержать обесценивание лари, регулятор 1 октября снизил и минимальные резервные требования к привлекаемым коммерческими банками средствам в иностранной валюте с 30% до 25%.
Между тем, по информации Национальной службы статистики Грузии, в январе-октябре 2019 года инфляция в стране выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6%, а в годовом выражении (октябрь к октябрю 2019 года) ускорилась до 6,9%. Продолжает падение и официальный курс лари к доллару США, который на 22 ноября был установлен Нацбанком на уровне 2,9776 лари/$1, а с начала текущего года упал более чем на 10%.
Целевой показатель инфляции в Грузии на 2019 год, а также на следующие два года определен Нацбанком страны на уровне 3%. Такой же уровень инфляции в 2019 году предусматривал бюджет Грузии. Однако, согласно изменениям, внесенным в октябре в госбюджет страны на текущий год, правительство ожидает, что инфляция ускорится до 4,5%.
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