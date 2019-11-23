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Бизнес и законодательство 23.11.2019 00:08

Азербайджан вошел в список стран-доноров ЕБРР

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о присоединении Азербайджана к донорскому сообществу ЕБРР, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

"Азербайджан по соглашению выделит грант в размере $2 млн под проекты ЕБРР. Средства будут выделены министерством экономики Азербайджана и будут использованы для поддержки малых и средних предприятий (МСП), особенно в секторе агробизнеса, и предприятий, возглавляемых женщинами, для продвижения инноваций и новых технологий, развития сельских районов и регионов, а также устойчивых и возобновляемых источников энергии в проектах, которые повышают энергоэффективность. ", - говорится в сообщении.

Гранты будут направляться на поддержку консультативных проектов и инвестиций в транспортную и муниципальную инфраструктуру.

Средства могут быть использованы в форме инвестиционных грантов, поощрительных платежей и механизмов распределения рисков.

А. Мамедов

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Тэги: ЕБРР, ДОНОРСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]